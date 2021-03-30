Fenerbahçe, Ozan Tufan için 20 milyon Euro istiyor

Sarı-lacivertli takım, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı şimdilik takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor. Ve Ozan'dan en az 20 milyon Euro gibi bir rakam kazanmayı hedefliyor.

ELMAS VE MURİQİ ÖRNEKLERİ VAR

Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 20 milyon Euro'ya satmak. Fenerbahçe, yönetimi daha önce Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriqi'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA

Ozan Tufan'ı uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Crystal Palace kulübü 13 milyon Euro'luk teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çıkardı.

Ozan'ı transfer etmek için yoğun çabalar sarf eden Palace kulübü, futbolcunun menajeri ve Fenerbahçe yönetimi ile önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi olarak görüşmelerini sürdürecek. Öte yandan Everton, Leicester City kulüplerinin yanı sıra Werder Bremen ve Real Sociedad kulüpleri ile de görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor.