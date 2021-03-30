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Fenerbahçe, Ozan Tufan için 20 milyon Euro istiyor

30.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünkü basın toplantısında İngiltere Premier Lig'e gitmek istediğini söyleyen Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 5 resmi teklif geldi. İngiltere'den Everton, Crystal Palace ve Leicester City kulüplerinin yanı sıra Almanya'dan Werder Bremen ve İspanya'dan Real Sociedad resmen talip oldu. Sarı lacivertli takım Ozan için 20 milyon Euro istiyor

Fenerbahçe, Ozan Tufan için 20 milyon Euro istiyor

Sarı-lacivertli takım, bu yaz oynanacak EURO 2020'yi de düşünerek Ozan'ı şimdilik takımda tutmak istiyor. Yönetim, yıldız futbolcunun dev turnuvada sergileyeceği performansla piyasasını artıracağına inanıyor. Ve Ozan'dan en az 20 milyon Euro gibi bir rakam kazanmayı hedefliyor.

ELMAS VE MURİQİ ÖRNEKLERİ VAR

Hedef, EURO 2020 sonrası Ozan Tufan'ı 20 milyon Euro'ya satmak. Fenerbahçe, yönetimi daha önce Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro'ya Napoli'ye, bu sezon ise Vedat Muriqi'i 18.5 milyon Euro'ya Lazio'ya göndererek toplam 307 milyon TL gelir elde etmişti.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF MASADA

Ozan Tufan'ı uzun süredir kadrosuna katmak için görüşmeler yapan Crystal Palace kulübü 13 milyon Euro'luk teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çıkardı.

Ozan'ı transfer etmek için yoğun çabalar sarf eden Palace kulübü, futbolcunun menajeri ve Fenerbahçe yönetimi ile önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi olarak görüşmelerini sürdürecek. Öte yandan Everton, Leicester City kulüplerinin yanı sıra Werder Bremen ve Real Sociedad kulüpleri ile de görüşmeler sıkı bir şekilde devam ediyor.

İRFAN CAN TRANSFERİ YAPILMIŞTI

Fenerbahçe, önümüzdeki sezon maddi kaynak sağlama adına Ozan Tufan'ı satma kararı aldı ve bunu futbolcuya ve menajerine daha önce iletmişti. İrfan Can Kahveci transferi de bu plan doğrultusunda yapıldı.

OZAN TUFAN'IN FENERBAHÇE'DE BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon 34 maçta 6 gol 5 asistlik performans sergileyen Ozan Tufan, benzer bir görüntüyü bu sezon da ortaya koydu. Sarı-lacivertli futbolcu, 36 maçta 6 gol 5 asistlik katkı yaptı.

Milli futbolcu Ozan Tufan, Letonya maçının öncesinde yaptığı açıklamada hayalini açıklamıştı. Ozan Tufan, "Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

(AJANSSPOR)


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yakışır OZAN'ımıza Premier Lig.25 Milyon Avro dahi ecek değerde bir futbolcudur evladımız.
şaka mı bu ne 20si genç çocuk 30m onlar için ğara değil adamlaeda bizim gibi euro 9 değil onlar için çerez parası
BİR FB Lİ OLARAK CIK ETMEZ OKADAR AMA 16 Milyon $ VAR.

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