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Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro istiyor (Pelkas kimdir?)

08.04.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Denizlispor'u mağlup eden Fenerbahçe, bu akşam da Malatya'da 3 puan arıyor. Fenerbahçe gelecek sezonun planlamalarına da başladı. Sezon başından bu yana sarı lacivertli takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Pelkas'a Rusya'dan teklif geldi.

Fenerbahçe, Pelkas için 15 milyon Euro istiyor (Pelkas kimdir?)

Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Pelkas'ın talipleri her geçen gün artıyor. Daha önce Pelkas için Fenerbahçe'nin kapısını 7 milyon Euro teklifle çalan Rubin Kazan bu teklifini 10 milyon Euro'ya çıkardı.

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Takvim'in iddiasına göre, Fenerbahçeli kurmaylar ise işi biraz ağırdan alıyor. Rus kulübü yetkilileri ile yapılan görüşmede 15 milyon Euro'dan taviz vermeyen Fenerbahçe, "Sezon sonu görüşelim" cevabını verdi.

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DİMİTRİS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas 26 Ekim 1993 doğumlu Yunan futbolcudur. Dimitrios Pelkas futbol kariyerine PAOK alt yapısında başlamıştır. Ardından kısa sürede A takıma yükselen Dimitrios Pelkas Apollon takımına kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atmıştır ve epey beğeni toplamıştır. Bir sonraki sezonda Vitoria Setubal'a kiralanan Pelkas burada ise 30 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır.

Ardından 2 yıl sonra eski takımı PAOK'a geri dönmüştür.PAOK'un efsane futbolcuları arasına girmeyi başararak Pelkas 4 sezonda toplam 186 maça çıkmıştır. Birçok başarıya imza atan futbolcu orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen futbol kariyeri boyunca toplam çıktığı 247 maçta 55 gol atmıştır. Son olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas burada birçok başarıya imza atmak istiyor.


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