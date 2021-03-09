Fenerbahçe Pelkas'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.

Öte yandan dün Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, yıldız futbolcunun iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

