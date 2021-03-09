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Fenerbahçe Pelkas'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı

09.03.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Pelkas'ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı

Fenerbahçe, Konyaspor maçının ardından bugün Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Dünkü maçta Skubic ile çarpıştıktan sonra bilinç kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan kontrollerin ardından durumunun iyi olduğu açıklanan Pelkas ile ilgili bugün yeni bir açıklama yapıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 30. haftasında Gençlerbirliği ile 14 Mart Pazar günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30’da başladı. İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11’de görev alan oyuncular, idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular da ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Sadık Çiftpınar günü bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Mesut Özil ve Sinan Gümüş’ün tedavisine devam edildi.

Öte yandan dün Konyaspor ile oynanan karşılaşmada göğsüne aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, geceyi tedbir amaçlı Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde müşahede altında geçirdi. Yapılan tüm kontrollerde hiçbir bulguya rastlanmazken, yıldız futbolcunun iki gün dinlendikten sonra takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Dimitrios Pelkas
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Galatasaray liyim ama insan sağlığı her zaman her şeyin önündedir, büyük geçmiş olsun...

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