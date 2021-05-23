Fenerbahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

2017-2018 sezonundaki şampiyonluğun ardından, takımın en gözde yıldızı Anderson Talica'yı kaybeden Beşiktaş, şimdi yine benzer bir sancılı süreçle karşı karşıya.

Zira takıma bu yıl en fazla katkı yapan oyunculardan biri durumunda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için de elde tutulması gereken isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, yol ayrımında. Beşiktaş'la bu sezon, 35 resmi maça çıkan, 8 gol, 18 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'nin ortaya koyduğu mali tablo, siyah-beyazlı kulübün hesaplarıyla uyuşmuyor

1.2 MİLYONA KİRALANMIŞTI

Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon Euro'luk bir bütçe ayırma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Sezon başında 1.2 milyon Euro'luk bedel artı, 150 bin Euro'luk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı. Ancak Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.