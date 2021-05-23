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Fenerbahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

23.05.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın tapusunu almak istediği Rachid Ghezzal'ın transferi imkansız gibi. Kara Kartal, çifte kupada büyük pay sahibi olan Ghezzal'ı yuvada tutmak isterken, Fenerbahçe de yıldız oyuncu için nabız yokluyor. Ancak yapılan teklifler, Leicester'ın istediği rakamın çok uzağında. İngiliz ekibinin 16 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi.

Fenerbahçe, Rachid Ghezzal için nabız yokluyor

2017-2018 sezonundaki şampiyonluğun ardından, takımın en gözde yıldızı Anderson Talica'yı kaybeden Beşiktaş, şimdi yine benzer bir sancılı süreçle karşı karşıya.

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Zira takıma bu yıl en fazla katkı yapan oyunculardan biri durumunda bulunan ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı için de elde tutulması gereken isimlerden biri olan Rachid Ghezzal, yol ayrımında. Beşiktaş'la bu sezon, 35 resmi maça çıkan, 8 gol, 18 asist yapan 29 yaşındaki oyuncu için kulübü Leicester City'nin ortaya koyduğu mali tablo, siyah-beyazlı kulübün hesaplarıyla uyuşmuyor

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1.2 MİLYONA KİRALANMIŞTI

Beşiktaş yönetiminin 29 yaşındaki yıldızı elinde tutmak için en fazla 4 milyon Euro'luk bir bütçe ayırma planı yaptığı ancak buna karşılık İngiliz Leicester City'nin 16 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği bildirildi. Sezon başında 1.2 milyon Euro'luk bedel artı, 150 bin Euro'luk bonus karşılığı Beşiktaş'a gelen Cezayirli oyuncu için Leicester City herhangi bir kiralama bedeli almamıştı. Ancak Beşiktaş'ta parladıktan sonra, talipleri artan Rachid Ghezzal için başka kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE DE NABIZ YOKLADI

İngiliz basını Fenerbahçe'nin de Cezayirli oyuncu için nabız yokladığını ve Beşiktaş'la yollarının ayrılması halinde transfer etmeyi düşündüğünü öne sürdü. Fransız ekibi Monaco'nun da eski göz ağrısını geri almak için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu konuşuluyor. Ortada dolaşan rakamlar gösteriyor ki, Türkiye'den hiçbir kulüp Leicester City'nin talep ettiği mali şartları yerine getirebilecek durumda değil. Bu da Ghezzal'ı önümüzdeki sezon Türkiye Süper Ligi'nde izleme şansımızın pek kalmadığını gösteriyor.

"GELECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Öte yandan Cezayir basınına konuşan Ghezzal, geleceği hakkında Türkiye'de yaptığı açıklamalara benzer ifadeler kullandı:

"Beşiktaş'a geldiğimden itibaren bir aile ortamıyla karşılaştım. Çok güzel bir sezon geçirdik ve şampiyon olduk. Geleceğimin ne olacağını ben de bilmiyorum. Beşiktaş var, Leicester City var. Hep birlikte bir karar vereceğiz."

(AKŞAM)


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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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