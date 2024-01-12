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Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı!

12.01.2024 14:51 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecek.

Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı!
Rade Krunic

Rade Krunic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Milan
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Fenerbahçe; Rade Krunic ve Milan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

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4.5 MİLYON EURO

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Krunic için Fenerbahçe yönetimi Milan'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3.5 senelik sözleşmeye imza atacak. Krunic’in bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş kazanacak.

RESMİ İMZAYI ATACAK

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Krunic’in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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