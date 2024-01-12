Fenerbahçe, Rade Krunic'in transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı!

Fenerbahçe; Rade Krunic ve Milan ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

4.5 MİLYON EURO

Krunic için Fenerbahçe yönetimi Milan'a 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-Lacivertliler, yıldız futbolcu ile 3.5 senelik sözleşmeye imza atacak. Krunic’in bonuslarla birlikte yılda 3.5 milyon Euro’ya yakın bir maaş kazanacak.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Krunic’in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.





