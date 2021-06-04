''Fenerbahçe, Rafael Benitez'i getiriyor''

Yeni teknik direktörü için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin Rafael Benitez ile görüştüğü ve 16 Haziran'da İspanyol hocayı İstanbul'a getirmek üzere planları yaptığı kaydedildi.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, deneyimli teknik adam ile tüm konularda görüşmelerini sürdürüyor ancak 16 Haziran tarihi için tüm ayarlamalar yapıldı.

Fenerbahçe'nin diğer alternatifleriyle de görüştüğü ancak Benitez isminin ağır bastığı belirtildi.

ÜMİT ÖZAT: YÜZDE 99 BENİTEZ

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Benitez ve yardımcıları İstanbul'u soruyorlar, Fenerbahçe'yi soruyorlar. İhtimal çok yüksek. Almanya veya Portekiz ekolü değil. Benitez. Yüzde 99.9 Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak" açıklamasını yapmıştı.

RAFAEL BENITEZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

1993-1995 Real Madrid B

1995-1996 Valladolid

1996-1997 Osasuna

1997-1999 Extremadura

2000-2001 Tenerife

2001-2004 Valencia

2004-2010 Liverpool

2010-2011 Inter

2012-2013 Chelsea

2013-2015 Napoli

2015-2016 Real Madrid

2016-2019 Newcastle United

2019-2021 Dalian Yifang



