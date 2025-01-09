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Fenerbahçe rekor bedelle transferi bitirdi! Savunmaya uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak isim geliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.01.2025 12:29
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Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak transfer yavaş yavaş belli oluyor. Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin Fransız ekibini ikna ettiği ve anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçe rekor bedelle transferi bitirdi! Savunmaya uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak isim geliyor...
Kevin Danso

Kevin Danso

AVU Avusturya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lens
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Fenerbahçe, Lens'in yıldız stıoeri Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için kulübü Lens'in ikna edildiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO İSTENİYORDU

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Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladı fakat Lens'in 20 milyon Euro'da diretmesinin ardından bu rakamı kabul ettiği iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

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Danso'nun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmasının ardından her konuda anlaşma sağlandığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

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