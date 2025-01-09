Fenerbahçe rekor bedelle transferi bitirdi! Savunmaya uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak isim geliyor...

Fenerbahçe, Lens'in yıldız stıoeri Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzere olduğu iddia edildi. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için kulübü Lens'in ikna edildiği aktarıldı.

20 MİLYON EURO İSTENİYORDU

Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açmıştı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başladı fakat Lens'in 20 milyon Euro'da diretmesinin ardından bu rakamı kabul ettiği iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Danso'nun da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmasının ardından her konuda anlaşma sağlandığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.