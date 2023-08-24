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Fenerbahçe resmen açıkladı! Görevine son verildi...

24.08.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Marina Maljkovic'in görevine son verildi. Kulüpten yapılan açıklamada ayrılığın nedeni olarak deneyimli koçun 'haklı bir sebep göstermeden ayrılmak istemesi' gösterildi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Marina Maljkovic'in sarı-lacivertli ekipten ayrılmak istemesi sonucunda görevine son verildi.

"HAKLI BİR SEBEP GÖSTERMEDEN..."

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Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Marina Maljkovic’in kulübümüz ile 2023-2024 sezonunu da kapsayan kontratı bulunması sebebiyle takımımızın yeni sezon yapılanması ve planlaması kendisi ile birlikte yürütülmüştür. Buna rağmen Marina Maljkovic, 21 Ağustos Pazartesi günü görevinden ayrılmak istediğini haklı bir sebep olmaksızın kulübümüze iletmiştir. Bu doğrultuda sözleşmesi sonlandırılmıştır. Marina Maljkovic’e Avrupa ve Türkiye Ligi şampiyonluğu ile noktalanan 2022-2023 sezonunda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Sarı-lacivertli takım, Maljkovic yönetiminde sezonu Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamlamıştı.

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