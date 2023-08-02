SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe resmen açıkladı! Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalandı...

Fenerbahçe resmen açıkladı! Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalandı...

02.08.2023 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Zimbru'yu toplamda 9-0'lık skorla eleyen Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna yükselmişti. Transferde hareketli günler geçiren sarı - lacivertliler, Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

a0c2c11a-d6ad-4b68-a46a-8bb2ebb5ebee

Sloven oyuncu Miha Zajc, Fenerbahçe ile sözleşme yeniledi. Kulüpte gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ile Sportif Direktör Mario Branco da hazır bulundu.

abe65754-deba-46f2-84a1-2ebf4a87b011

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız futbolcu Zalgiris maçı kadrosuna alınmadı!Yıldız futbolcu Zalgiris maçı kadrosuna alınmadı!
Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor!Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye transfer yapıyor!
TFF ve RTÜK anlaştı! Artık spor programları...TFF ve RTÜK anlaştı! Artık spor programları...
Anahtar Kelimeler:
Miha Zajc fenerbahçe UEFA s lig sezon da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!
Esenyurt'taki tekel bayisinde 2,5 ay önce yaşanan kavganın görüntüsü de ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Çocuğunu pencereden aşağıya attı! Korku dolu anlar...

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Merrell... Spor ve outdoor ayakkabılarda %40'a varan indirim

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Kayınvalidesinin verdiği değersiz parayı yıllarca sakladı! Milyoner oldu

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Her yerde aranıyor! İngiliz dolandırıcı Türkiye’ye kaçtı

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Rahatlığına hayran kalacağınız Jack Jones boxer setinde büyük fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.