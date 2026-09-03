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Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA'dan Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe, UEFA'dan gelen disiplin soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli takımın futbolcuları Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında başlatılan soruşturmanın detayları merak konusu olurken, yönetimin süreci yakından takip edeceği belirtildi.

Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA'dan Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
Cevdet Berker İşleyen
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ile İngiliz yıldız Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA

Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA dan Greenwood ve Guendouzi ye soruşturma 1

UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin soruşturması başlattığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, iki futbolcuyu ilgilendiren sürecin UEFA Disiplin Kurulu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA dan Greenwood ve Guendouzi ye soruşturma 2

Sarı-lacivertli yönetimin, UEFA tarafından başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceği öğrenildi. Guendouzi ve Greenwood hakkında yürütülen disiplin sürecinin sonucunda verilecek kararların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA dan Greenwood ve Guendouzi ye soruşturma 3

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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