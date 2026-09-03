Fenerbahçe resmen açıkladı! UEFA'dan Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Matteo Guendouzi ile İngiliz yıldız Mason Greenwood hakkında UEFA tarafından disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, konuyla ilgili gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

UEFA'DAN SORUŞTURMA

UEFA'nın Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında disiplin soruşturması başlattığı belirtildi. Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada, iki futbolcuyu ilgilendiren sürecin UEFA Disiplin Kurulu tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Sarı-lacivertli yönetimin, UEFA tarafından başlatılan soruşturmayı yakından takip edeceği öğrenildi. Guendouzi ve Greenwood hakkında yürütülen disiplin sürecinin sonucunda verilecek kararların önümüzdeki dönemde netleşmesi bekleniyor.