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Aylık 23 milyon TL maaş alıyor! Yıldız isim İstanbul'u İETT ile geziyor

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel, siyah-beyazlı kulübe transfer kararında ailesinin ve İstanbul sevgisinin etkili olduğunu söyledi. Şehri kendi başına İETT ile keşfeden deneyimli file bekçisi, yeni hayatına dair samimi açıklamalarda bulunurken sezon sonunda kupa kazanmak istediğini belirtti.

Aylık 23 milyon TL maaş alıyor! Yıldız isim İstanbul'u İETT ile geziyor
Cevdet Berker İşleyen
Alexander Nübel

Alexander Nübel

ALM Almanya
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel, siyah-beyazlı takımdaki ilk dönemine ve İstanbul'daki yaşamına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Dergisi'ne konuşan deneyimli file bekçisi, kulübü tercih etme sürecinden takımın hedeflerine kadar birçok konuya değindi.

BEŞİKTAŞ KARARINDA AİLE FAKTÖRÜ

Aylık 23 milyon TL maaş alıyor! Yıldız isim İstanbul u İETT ile geziyor 1

Alexander Nübel, Beşiktaş'a transfer olma kararında kız arkadaşının desteğinin önemli rol oynadığını belirtti. İstanbul'u daha önce ziyaret eden kız arkadaşının şehirde yaşamaya olumlu yaklaşmasının kararını kolaylaştırdığını ifade eden Alman kaleci, Beşiktaş'ın büyüklüğü ve Türkiye'nin yanı sıra aile faktörünün de tercihinde etkili olduğunu söyledi.

"İstanbul'a gelme kararımda kız arkadaşım önemli bir etkendi. Kız arkadaşımla bu konuyu uzun uzun konuştuk. Kendisi daha önce İstanbul'a gelip gittiği için şehri zaten biraz tanıyordu. Ona burada yaşamaya nasıl baktığını sordum. İstanbul'da benim mutlu olabileceğimi düşündüğünü ve kendisinin de burada yaşamaktan mutlu olacağını söyledi. Bu benim için çok önemliydi. Sonuçta yalnızca futbol kariyerim açısından değil, hayatımız açısından da önemli bir karar veriyorduk. Bu nedenle onun da İstanbul'u ve Türkiye'yi sevmesi kararımı kolaylaştırdı. Ülke, İstanbul, Beşiktaş'ın büyüklüğü ve aile faktörü bir araya geldiğinde benim için oldukça güçlü bir seçenek ortaya çıktı. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte beklentiler her zaman yüksek. Teknik direktörünüzün, takım arkadaşlarınızın ve taraftarların sizden beklentileri oluyor. Ancak büyük kulüplerde oynadığınızda bunun doğal olduğunu düşünüyorum."

İSTANBUL'U İETT İLE GEZİYOR

Aylık 23 milyon TL maaş alıyor! Yıldız isim İstanbul u İETT ile geziyor 2

Yeni şehrine kısa sürede adapte olmaya çalışan Nübel, boş zamanlarını İstanbul'un farklı noktalarını gezerek değerlendiriyor. Beşiktaş'ta dolaşan Alman kaleci, Kilyos'a gittiğini, vapura bindiğini ve İstanbulkart alarak İETT otobüsüyle Taksim'e geçtiğini anlattı. Asya Yakası'nı da ziyaret eden Nübel, şehirde tanınmadığı anlarda daha rahat hareket edebildiğini dile getirdi.

"Şehri keşfetmek benim için gerçekten çok ilgi çekici. Beşiktaş'ta dolaşıyorum, farklı yerlere gidiyorum. Kilyos'ta bir plaja gittim, vapura bindim, İstanbulkart aldım ve hatta İETT otobüsüne binerek Taksim'e gittim. Asya Yakası'na da geçtim. Şehri kendi başıma keşfetmekten büyük keyif alıyorum. Beni her yerde tanımamaları da açıkçası hoşuma gidiyor. Bazen insanlar tanıyor, bazen tanımıyor. Böylece şehirde daha rahat dolaşabiliyorum. Fotoğrafçılığa da büyük ilgim var. Özellikle analog fotoğraf çekmeyi çok seviyorum ve analog bir fotoğraf makinem var. İstanbul'u gezerken fotoğraflar çekiyorum. Hatta çektiğim filmleri dijitalleştirebileceğim bir yer buldum ve onları oraya götürdüm. Şehri gezerken fotoğraf çekmek benim için çok keyifli. Şu sıralar bir yandan da yeni evimi hazırlıyorum. Kız arkadaşım ve çocuğum da yakın zamanda yanıma gelecek. Onlar gelmeden önce evde her şeyin hazır olmasını istiyorum. Dolayısıyla hem İstanbul'u keşfediyorum hem de ailemle burada başlayacağımız yeni hayatımız için hazırlık yapıyorum."

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Aylık 23 milyon TL maaş alıyor! Yıldız isim İstanbul u İETT ile geziyor 3

Beşiktaş formasıyla başarılı bir sezon geçirmek isteyen Nübel, futbolun temel hedefinin kazanmak olduğunu vurguladı. Alman kaleci, sezon sonunda takım olarak önemli başarılar elde etmek ve kupa kaldırmak istediğini belirterek önlerinde uzun bir maraton bulunduğuna dikkat çekti.

"Kupa kazanma hissi her zaman çok özeldir. Sezon sonunda da takım olarak başarılı olduğumuzu ve önemli şeyler başardığımızı görmek isterim. Elbette önümüzde uzun bir sezon var ancak mümkün olduğunca çok maç kazanmak ve sezon sonunda güzel duygular yaşamak istiyorum."

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