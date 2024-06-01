Fenerbahçe resmen duyurdu! Jose Mourinho açıkladı: 'Kadıköy'de buluşuyoruz, haydi yolculuğumuza başlayalım'

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığını gün içinde KAP'a bildirmişti. Wembley'deki Şampiyonlar Ligi finali sırasında yorumculuk yaptığı kanalda açıklamalar yapan Portekizli teknik adam, Şampiyonlar Ligi finali öncesi ise, "Belki yarın (pazar) İstanbul'a gidebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

PAZAR AKŞAMINI İŞARET ETTİLER

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da izlediği final maçı sırasında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Paylaşımda "Yarın akşama plan yapmayın" ifadeleri yer aldı.

"PAZAR SAAT 19.00'DA STADIMIZDA BULUŞUYORUZ"

Fenerbahçe'nin son paylaşımında ise Jose Mourinho ile anlaştıklarını resmen duyurdu. Kulübün açıklamasında "Dünyanın en büyük spor kulübünün büyük taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz" ifadeleri yer aldı.

MOURINHO 'YOLCULUĞUMUZA BAŞLAYALIM'

Bir video ile taraftarlara seslenen Jose Mourinho ise "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım" ifadelerini kullandı.

Dünyanın En Büyük Spor Kulübünün Büyük Taraftarı!



Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 😌🙃



2 Haziran Pazar saat 19.00’da stadımızda buluşuyoruz!💛💙 pic.twitter.com/jPOcSnzpZL — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2024







