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Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme ikinci maçında taraftarının gösterdiği destekten dolayı sarı-lacivertliler için teşekkür mesajı yayınladı.

Fenerbahçe resmi siteden taraftarına teşekkür etti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu ikinci maçında Benfica ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-1’lik skorla Devler Ligi’ne veda etti.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden dün stadyuma gelen taraftarlarına teşekkür mesajı yayınladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Benfica maçıyla birlikte veda eden Fenerbahçe'de resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe sahada yener, yenilir ancak bugün hep birlikte bir kez daha gördük ki; 'Fenerbahçelilik asla yenilmez'. Benfica karşısında aldığımız 1-1’lik beraberlikle Şampiyonlar Ligi’ne veda ettik. Benfica karşılaşmasında, tribünleri Fenerbahçe sevgisi, aidiyeti ve sonsuz bir destekle dolduran, maç sonunda dakikalarca hiç durmadan Fenerbahçemize aşklarını haykırarak takımımızı sahaya çağıran ve futbolcularımıza moral olan eşsiz taraftarımızla gurur duyuyoruz.Her şey için teşekkür ederiz. Size layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Bizi bekleyen bu uzun, zorlu yolun sonunda, sizlerin eşsiz desteği ve inancıyla hep birlikte omuz omuza nice zaferler yaşayacağımıza inancımız tam! Yine yeniden Kalplerimiz Beraber."

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Anahtar Kelimeler:
uefa şampiyonlar ligi Fenerbahçe Benfica

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