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Fenerbahçe Rizespor maçının yıldızı Fred, oyundan alındıktan sonra Jose Mourinho ile ne konuştuğunu açıkladı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.08.2024 00:13
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Maça attığı üç golle damgasını vuran Fred karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız oyundan alındıktan sonra Jose Mourinho ile aralarında geçen konuşmaya da değindi.

Fenerbahçe Rizespor maçının yıldızı Fred, oyundan alındıktan sonra Jose Mourinho ile ne konuştuğunu açıkladı!

Fenerbahçe'de, Rizespor deplasmanında alınan 5-0'lık galibiyet karşısında 3 golle yıldızlaşan Fred, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Fred, "Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trickimi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz" dedi.

MOURINHO İLE NE KONUŞTU?

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Oyundan alındıktan sonra Jose Mourinho ile aralarında geçen konuşmaya da değinen Brezilyalı yıldız "Mourinho ile kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Takım olarak iyi bir adım attık. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız."

"KENDİ ARAMIZDA EĞLENDİK"

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Jose Mourinho ise bu konuyla ilgili ''Kendi aramızda eğleniyorduk'' ifadelerini kullandı.

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José Mourinho fred
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