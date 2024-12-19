Fenerbahçe, Roberto Firmino transferinde taraftarı heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak bir transfer hamlesi geldi. Roberto Firmino ismi masaya gelirken sarı-lacivertliler düşünmek için süre istedi.
Firmino'nun Fenerbahçe'de Talisca transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda imza aşamasına gelebileceği öğrenildi.
Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan Firmino'nun şimdiden sarı-lacivertlilere okey verdiği ve beklemeye geçtiği aktarıldı. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al Ahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.
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