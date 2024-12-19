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Fenerbahçe, Roberto Firmino transferinde taraftarı heyecanlandırdı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 14:08
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Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'ye Roberto Firmino önerildi. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Firmino, yeniden Avrupa'ya dönebilmek için menajerine talimat verdi.

Fenerbahçe, Roberto Firmino transferinde taraftarı heyecanlandırdı!
Roberto Firmino

Roberto Firmino

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Ahli SC
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Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıracak bir transfer hamlesi geldi. Roberto Firmino ismi masaya gelirken sarı-lacivertliler düşünmek için süre istedi.

FENERBAHÇE LİSTEYE EKLEDİ

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Firmino'nun Fenerbahçe'de Talisca transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda imza aşamasına gelebileceği öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakan Firmino'nun şimdiden sarı-lacivertlilere okey verdiği ve beklemeye geçtiği aktarıldı. Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al Ahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe roberto firmino
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