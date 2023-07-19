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Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun transferini açıkladı! Yıldız oyuncunun bonservisi belli oldu

19.07.2023 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere İstanbul'a davet edildiğini açıkladı. Udinese forması giyen 27 yaşındaki stoper oyuncusuyla bir süredir görüşen sarı-lacivertli yöneticiler bu transferi noktaladı.

Fenerbahçe, İtalya'nın Udinese Kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Becao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği de belirtildi. Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.

10 MİLYON EURO

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Fenerbahçe, Udinese ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

28 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

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Fenerbahçe'nin yeni transferi 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 28 resmi maça çıktı ve 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

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"Bilgilendirme

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere bu gece İstanbul’a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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