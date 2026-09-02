Beşiktaş Ümit Akdağ'ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yapılacak yeni takviye için Alanyaspor ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

OYUNCU VE KULÜBÜYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların oyuncu cephesiyle de el sıkıştığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

ÜMİT AKDAĞ BEŞİKTAŞ'TA

Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından Ümit Akdağ'ın Beşiktaş kadrosuna katılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların transferle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenirken, genç oyuncu Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olmaya hazırlanıyor.