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Beşiktaş Ümit Akdağ'ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlıların, Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Beşiktaş Ümit Akdağ'ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı
Burak Kavuncu
Ümit Akdağ

Ümit Akdağ

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, kadroya yapılacak yeni takviye için Alanyaspor ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

OYUNCU VE KULÜBÜYLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaş Ümit Akdağ ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ın, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Siyah-beyazlıların oyuncu cephesiyle de el sıkıştığı ve transferin tamamlanma aşamasına geldiği ifade edildi.

ÜMİT AKDAĞ BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Ümit Akdağ ı bitirdi! Alanyaspor ile anlaşma sağlandı 2

Taraflar arasındaki anlaşmanın ardından Ümit Akdağ'ın Beşiktaş kadrosuna katılması bekleniyor. Siyah-beyazlıların transferle ilgili resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapması beklenirken, genç oyuncu Beşiktaş'ın yeni transferlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Alanyaspor beşiktaş Ümit Akdağ
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