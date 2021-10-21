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Fenerbahçe Royal Antwerp maçı Exxen'den şifresiz canlı izlenir mi? FB'nin UEFA maçını CBC Sport'tan canlı izle!

21.10.2021 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Antwerp UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. maçında kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, oynadığı ilk iki maçta bir puan topladı. Fenerbahçe bugün (21 Ekim 2021 Perşembe) Antwerp'e karşı üstünlük sağlayarak gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte merak edilenler...

Fenerbahçe Royal Antwerp maçı Exxen'den şifresiz canlı izlenir mi? FB'nin UEFA maçını CBC Sport'tan canlı izle!

Bugün oynanacak Fenerbahçe Antwerp maçı 19.45'te başlayacak. Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde Belçika temsilcisi Royal Antwerp'i ağırlıyor. İki takım da henüz hiç galibiyet alamadı. Fenerbahçe ilk 3 puanı hanesine yazdırmak için sahada elinden geleni yapacak. İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE ROYAL ANTWERP MAÇI EXXEN'DEN ŞİFRESİZ CANLI İZLENİR Mİ?

Saat 19.45'te başlayacak olan Fenerbahçe Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek. Furbolseverlerin heyecanla beklediği maç Exxen dijital platformundan yayınlanacak. Maçları Exxen'de canlı izlemek için ücretli üyelik yapmak gerekir. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi maçları yalnızca, yayıncı kuruluş olan Exxen'den ücretli üyelik yapılarak izlenir.

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş, Royal Antwerp maçında görev almayacak. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Burak Kapacak, Miguel Crespo ve Serdar Dursun da forma giyemeyecek.

CBC SPORTS NASIL İZLENİR?

Evlerinde uydu alıcısı bulunduranlar, doğru frekans bilgilerini girerek CBC Sports kanalından maçı izleyebilir. Ancak uluslararası yayıncılık kuralları gereği kanal maç saatinde şifreli yayına geçebilir. CBC Sports kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapar. Uydunuz, AzerSpace 46° uydusu olmalıdır. Bu şartı sağlıyorsa eğer, CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izlemeniz mümkün. CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekir.

Eğer AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra alt kısmında yer alan frekans kısmına 11134 sayısını yazın. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini birçok uydu cihazı otomatik seçer, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. Eğer FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE ANTWERP MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Samuel, Sosa, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Rossi, Berisha

Antwerp: Butez, Bataille, Almeida, Dessoleil, De Laet, Verstraete, Yusuf, Benson, Gerkens, Fischer, Frey


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Exxen
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