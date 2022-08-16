YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fenerbahçe, Samatta'yı KRC Genk'e kiraladı

Fenerbahçe, Samatta'yı KRC Genk'e kiraladı

16.08.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Samatta'yı KRC Genk'e kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'yı Belçika'nın KRC Genk takımına kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." denildi.

Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu:Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu:
Malmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendiMalmö-Demir Grup Sivasspor maçının bilet fiyatları belirlendi
Gençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladıGençlerbirliği, Boluspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig KRC Genk fenerbahçe futbol süperlig

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Ağustos Salı

İmsak
04:31
Sabah
06:07
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:40

İstanbul Nöbetçi Eczaneler16 Ağustos Salı

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczane
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Brandium Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

Üçlü ilişki itirafı ‘pes’ dedirtti! “Üvey annemi hediye ettim”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

“2 buçuk yıldır sevgiliyiz. Babalarımız aynı kişi olabilir”

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.