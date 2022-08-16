Fenerbahçe, Samatta'yı KRC Genk'e kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Tanzanyalı santrfor Mbwana Ally Samatta'yı Belçika'nın KRC Genk takımına kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbwana Ally Samatta'nın geçici transferi için Belçika'nın KRC Genk ekibi ile anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuz, satın alma opsiyonlu kiralık olarak 1 sezon boyunca Belçika kulübünün formasını giyecektir." denildi.
Geçen sezonu Belçika'nın Royal Antwerp takımında kiralık geçiren Samatta, 2016-2020 yıllarında KRC Genk takımında oynamıştı.
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