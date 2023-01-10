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Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...

10.01.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki ilk transferi belli oldu. Samet Akaydın'ın temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya vardı. Adana Demirspor forması giyen Samet'in 12 Ocak'ta resmen açıklanması bekleniyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın'ın bu transferden dolayı çok mutlu olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan iki taraf mutlu sona ulaştı. Samet Akaydın'ın transferi 12 Ocak'ta resmen açıklanacak.

"İLKLER VE SONLAR HER ZAMAN ÖZELDİR" DEMİŞTİ

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Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

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Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın resmen Fenerbahçe'ye imzayı attı. Bazı taraftarlar Samet'in transferini olumlu karşılarken bazıları da memnun olmadı.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

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HaberTürk'e konuşan Samet Akaydın, "Futbola yeniden başlamış gibi çok mutlu ve heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım." dedi.


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