Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı! Yıldız oyuncunun takıma katılma tarihi de belli oldu...

Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlayan iki taraf mutlu sona ulaştı. Samet Akaydın'ın transferi 12 Ocak'ta resmen açıklanacak.

"İLKLER VE SONLAR HER ZAMAN ÖZELDİR" DEMİŞTİ

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etmişti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.

3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. VOLE'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın resmen Fenerbahçe'ye imzayı attı. Bazı taraftarlar Samet'in transferini olumlu karşılarken bazıları da memnun olmadı.

"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIM"

HaberTürk'e konuşan Samet Akaydın, "Futbola yeniden başlamış gibi çok mutlu ve heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım." dedi.



