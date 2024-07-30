Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükseldi! Lugano karşısında İstanbul'da hata yapmadılar...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş mücadelesinde Lugano'yu konuk etti. Yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-lacivertliler hata yapmadı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak toplam skorda 6-4 önde tamamladı. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Lille ile eşleşti.

MAÇIN BAŞINDA GOLÜ BULDULAR

Mücadelenin 7. dakikasında Soldan gelişen Lugano atağında Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topa ceza sahası dışından gelişine şık bir vuruş yapan Mohamed Belhadj Mahmoud, temsilcimiz karşısında takımını öne geçirdi.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Mert Hakan Yandaş'ın ortasına ön direkte kafa vuruşunu yapan Edin Dzeko, temsilcimize beraberliği getirdi.

4 MAÇTA 2 GOL

Edin Dzeko, Lugano eşleşmesinde 2 maçta 4 gol kaydetti.

SEBASTIAN SZYMANSKI FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında Sebastian Szymanski topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.

FRED MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Lugano maçının 26. dakikasında girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

FERDİ KADIOĞLU SOL ÖNDE MAÇA BAŞLADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’na Lugano ile oynanan karşılaşmada 11’de şans verdi. Portekizli teknik direktör, milli oyuncuyu sol açık pozisyonunda görevlendirdi. Sarı-lacivertli ekipte uzun süredir sol bek pozisyonunda görev yapan tecrübeli oyuncu, İsviçre’de oynanan karşılaşmada 69’uncu dakikada Tadic’in yerine oyuna girmiş ve sol açıkta görev yaparak 1 gol kaydetmişti.

JOSE MOURINHO İÇ SAHADA İLK RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sarı-lacivertli ekibin başında iç sahada ilk defa resmi bir maçta görev yaptı. İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından 1 Temmuz’da göreve gelen Mourinho, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Hull City ile oynanan özel maçta ilk defa iç sahada bir maça çıkmıştı.

SAINT-MAXIMIN YEDEKLER ARASINDA YER ALDI

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin ilk defa resmi bir maçta kadroda yer aldı. Lugano ile oynanan ilk maçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Fransız futbolcu, rövanş karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı.