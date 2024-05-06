Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Konyaspor deplasmanından sürpriz skor...

Şampiyonluk yolunda ligin en kritik deplasmanlarından birine çıkan Fenerbahçe, Konyaspor'un konuğu oldu. Bir yandan küme düşmemeyi, diğer yandan şampiyonluğu ilgilendiren zorlu mücadele 0-0 sona erdi.

KONYASPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

90+1. dakikada Konyaspor'unun attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU

Galatasaray: 96

Fenerbahçe: 90

4 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

SON 11 MAÇTA 6 GALİBİYET

Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

ALİ ÇAMDALI, İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK SINAVINI VERDİ

Düşme hattı sınırında olan Konyaspor'da ise yönetim tarafından teknik direktör Fahrudin Omerovic yerine getirilen sportif direktör Ali Çamdalı, teknik direktör olarak ilk sınavını verdi. Ayrıca Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezön 4'üncü teknik direktörü oldu.





