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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Konyaspor deplasmanından sürpriz skor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 22:02
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın gerisinde olan sarı-lacivertliler sürprize izin vermeyip Konya deplasmanından 3 puanla dönmek istiyordu. Konyaspor ise küme düşmeme savaşı verdiğinden Fenerbahçe'den puan ya da puanlar almak istiyordu. Karşılıklı ataklarla geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Konyaspor deplasmanından sürpriz skor...

Şampiyonluk yolunda ligin en kritik deplasmanlarından birine çıkan Fenerbahçe, Konyaspor'un konuğu oldu. Bir yandan küme düşmemeyi, diğer yandan şampiyonluğu ilgilendiren zorlu mücadele 0-0 sona erdi.

KONYASPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

90+1. dakikada Konyaspor'unun attığı gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PUAN DURUMU

Galatasaray: 96
Fenerbahçe: 90

4 FUTBOLCU KADROYA ALINMADI

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Fenerbahçe'de 4 futbolcu kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertli takımda Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı.

SON 11 MAÇTA 6 GALİBİYET

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Fenerbahçe, Konyaspor ile ligde oynadığı son 10 lig maçının 6'sından galibiyetle ayrılırken 3 kez kaybetti, 2 maç beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 24 gol kaydederken, 10 gol yedi.

ALİ ÇAMDALI, İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK SINAVINI VERDİ

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Düşme hattı sınırında olan Konyaspor'da ise yönetim tarafından teknik direktör Fahrudin Omerovic yerine getirilen sportif direktör Ali Çamdalı, teknik direktör olarak ilk sınavını verdi. Ayrıca Ali Çamdalı, yeşil-beyazlı ekibin bu sezön 4'üncü teknik direktörü oldu.

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