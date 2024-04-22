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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Sivas deplasmanından alınan sonuçla birlikte Galatasaray ile puan farkı 4'e çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.04.2024 22:06
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştı. Galatasaray'ın kazandığı haftada puan kaybı yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Sivas deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı. Kıyasıya mücadeleye sahne olan maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Sivas deplasmanından alınan sonuçla birlikte Galatasaray ile puan farkı 4'e çıktı...

Fenerbahçe Sivas'ta takıldı... Ligde 7 maçtır puan kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Sivas deplasmanından istediği sonucu alamadı ve maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

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Fenerbahçe'de Fred, ceza sahası sol çaprazından harika bir vuruş yaptı ve takımını Sivas deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

SİVASSPOR GOLÜ BULDU

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Sivasspor'da Koita sağ kanattan hızlı geldi. Livakovic'le karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ SAHNEDE

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Fenerbahçe maçın 80. dakikasında skoru 2-1'e getirdi.

SİVASSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Sivasspor, 90+2. dakikada kazandığı penaltıyla skoru 2-2'ye getirdi.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

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Alınan beraberliğin ardından ligde son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıkmış oldu.

SİVASSPORLU TARAFTARLARDAN FENERBAHÇE MAÇINA YOĞUN İLGİ

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Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurdu.

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