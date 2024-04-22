Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır yara aldı! Sivas deplasmanından alınan sonuçla birlikte Galatasaray ile puan farkı 4'e çıktı...

Fenerbahçe Sivas'ta takıldı... Ligde 7 maçtır puan kaybetmeyen sarı-lacivertliler, Sivas deplasmanından istediği sonucu alamadı ve maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Fenerbahçe'de Fred, ceza sahası sol çaprazından harika bir vuruş yaptı ve takımını Sivas deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

SİVASSPOR GOLÜ BULDU

Sivasspor'da Koita sağ kanattan hızlı geldi. Livakovic'le karşı karşıya kaldı ve topu ağlarla buluşturdu.

İRFAN CAN KAHVECİ SAHNEDE

Fenerbahçe maçın 80. dakikasında skoru 2-1'e getirdi.

SİVASSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Sivasspor, 90+2. dakikada kazandığı penaltıyla skoru 2-2'ye getirdi.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Alınan beraberliğin ardından ligde son 5 haftaya girilirken, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4'e çıkmış oldu.

SİVASSPORLU TARAFTARLARDAN FENERBAHÇE MAÇINA YOĞUN İLGİ

Sivasspor’da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurdu.





