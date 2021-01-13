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Fenerbahçe, Sarıyer Belediye’yi 3-0 yendi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.01.2021 23:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar C Grubu ilk tur erteleme maçında karşılaştığı Sarıyer Belediyesi’ni 3-0 yendi.

Fenerbahçe, Sarıyer Belediye’yi 3-0 yendi

AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar C Grubu ilk tur erteleme maçında Fenerbahçe, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda Sarıyer Belediyesi’ni 27-25, 25-13 ve 27-25’lik setler 3-0 mağlup etti. Daha önce kupada çeyrek finale çıkmayı garantileyen sarı-lacivertliler bu sonuçla grup maçlarını set vermeden lider tamamladı. Fenerbahçe çeyrek finalde B Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan Kuzeyboru ile karşılaşacak.

AXA Sigorta Kupa Voley kadınlar kategorisinde oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

(A1) VakıfBank - Çan Gençlik Kalespor (D2)
(D1) Galatasaray HDI Sigorta - PTT (A2)
(B1) Eczacıbaşı VitrA- T ürk Hava Yolları (C2)
(C1) Fenerbahçe Opet - Kuzeyboru (B2)
AXA Sigorta Kupa Voley’de çeyrek final mücadeleleri Şubat/Mart 2021 tarihlerinde oynanacak. Çeyrek final etabının maç programı daha sonra Federasyon tarafından açıklanacak.

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