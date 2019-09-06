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Fenerbahçe scoutları, Romanya-İspanya maçını takip etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin scout ekibi, oyuncu taramaları için Romanya ile İspanya arasında oynanan maçı tribünden takip etti.

Fenerbahçe scoutları, Romanya-İspanya maçını takip etti

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda eleme maçları devam ederken, Fenerbahçe de gözlemcilerini çeşitli ülkelere göndermeye başladı.

Sarı-lacivertli ekibin scoutları, dün oynanan Romanya-İspanya maçını yerinde takip etti. Özellikle Romanya’daki oyuncu havuzu ile ilgili analizler yapan gözlemciler, Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri bitimine kadar bütün maçları takip edip teknik heyete bir rapor sunacak.

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Anahtar Kelimeler:
romanya İspanya Fenerbahçe avrupa futbol şampiyonası

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