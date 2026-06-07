Fenerbahçe seçimine Rambo Okan damga vurdu! Hakan Safi'nin alnından öptü, başkan ilan etti

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün haftalardır büyük bir merakla beklenen ve kulübün geleceğini çizecek olan olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi coşkuyla başladı. Sarı-lacivertli üyelerin erken saatlerden itibaren akın ettiği tarihi kongrede, oy kullanma alanında dikkat çeken ve yüzleri güldüren renkli anlar yaşandı.

RAMBO OKAN'DAN HAKAN SAFİ'YE DESTEK

Fenerbahçe tribünlerinin efsaneleşmiş ve en tanınan simalarından biri olan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, yoğun kalabalığın arasında başkan adayı Hakan Safi ile karşılaştı. Adaylara olan ilgisiyle bilinen Rambo Okan'ın Hakan Safi ile diyaloğu, çevredeki kongre üyelerinin ve basın mensuplarının ilgi odağı oldu.

"BAŞKAN OLDUN, İLAN ETTİM SENİ!"

Hakan Safi'ye olan sevgisini son derece coşkulu bir dille ifade eden Rambo Okan, kameraların önünde Safi'yi alnından öperek desteğini ilan etti. Güler'in Safi'ye sarılarak, "Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!" şeklinde sarf ettiği sözler alanda tebessümle karşılandı. Seçimin gergin havasını bir an olsun dağıtan bu renkli anlar, sosyal medyada da kısa sürede en çok paylaşılan görüntüler arasına girdi.