Fenerbahçe seneler sonra yeni Appiah’ı buldu! Taraftar mest olacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta sonu gerçekleştirilen Divan'da Mourinho ile devam edeceklerini ve gelecek sezon kesinlikle şampiyon olacaklarını ifade etti.

MOURİNHO YENİ APPİAH İÇİN DEVREYE GİRECEK

Sarı lacivertlilerde Jose Mourinho, Napoli'nin yıldız orta saha oyuncusunun transferi için devreye girecek.

İKİ AVRUPA TAKIMI DA TAKİP EDİYOR

29 yaşındaki Andre Anguissa sezon sonunda Napoli'den ayrılacak. Sözleşmesi sona eren başarılı orta saha için Fenerbahçe haricinde Monaco ve Chelsea de takipte.

Bu sezon Napoli ile 33 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

Anguissa Napoli için hayati öneme sahip olan ve 2-0 kazandıkları Torino karşılaşmasına da ilk 11’de başlamıştı.

ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ KATKISI VARDI

Kariyerine Marsilya altyapısında başlayan Anguissa, 2018'de 25 milyon Euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olmuştu. Buradan daha sonra Villarreal'e kiralanan Anguissa Napoli'de resmen kendini buldu.

Napoli'nin şampiyon olduğu 2022 - 2023 sezonunda da başarının mimarlarından biri olan Anguissa sezon sonunda şehre veda edecek.