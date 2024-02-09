Fenerbahçe, Serdar Dursun transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdi ve anlaşma sağladı. İsmail Kartal'ın forvet rotasyonunda istediği milli oyuncu için Fatih Karagümrük ile de el sıkışıldı ve resmi açıklama yapıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli takım, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır.

Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.





