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Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor!

Galatasaray ile yeni sözleşme görüşmelerinde son anda masadan kalkan Mario Lemina hakkında gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Gabonlu yıldızın sarı-kırmızılı takımdan ayrılması durumunda, bir başka Süper Lig devinin devreye girmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Beşiktaş, Mario Lemina'yı transfer etmek istiyor!
Emre Şen

Galatasaray'da iç transferde patlak veren Mario Lemina krizi, Süper Lig'de transfer piyasasını hareketlendirecek yeni bir boyuta ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetimle yeni sözleşme imzalaması beklenirken son görüşmede sürpriz bir kararla teklifi reddeden tecrübeli orta saha oyuncusunun geleceği belirsizliğini korurken, ezeli rakiplerden birinin bu durumu yakından takip etmeye başladığı bildirildi.

TRANSFERİN TIKANMA SEBEBİ: İMZA PARASI

Beşiktaş, Mario Lemina yı transfer etmek istiyor! 1

Yıldız futbolcu ile sarı-kırmızılı kurmaylar arasında yürütülen ilk pazarlıklar aslında sorunsuz geçmiş ve taraflar prensipte el sıkışmıştı. Ancak imza öncesi yapılan son kritik toplantıda işlerin neden tersine döndüğüne dair detaylar netleşmeye başladı.

Gelen bilgilere göre 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, Galatasaray yönetiminin kendisine sunduğu yıllık garanti ücret teklifine onay verdi. Fakat tam imzalar atılacakken oyuncu cephesinden gelen ekstra imza parası talebi, görüşmelerin bir anda kilitlenmesine neden oldu. Yönetimin bu talebe sıcak bakmaması üzerine anlaşma tamamen çıkmaza girdi.

BEŞİKTAŞ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Beşiktaş, Mario Lemina yı transfer etmek istiyor! 2

Galatasaray yönetiminin masadaki mali şartları değiştirmeme ve taviz vermeme kararı sonrasında Lemina'nın takımdan ayrılma ihtimali ciddi şekilde güçlendi. Gabonlu futbolcunun sarı-kırmızılı ekiple bağlarını koparma noktasına gelmesini fırsat bilen Beşiktaş'ın ise gizliden gizliye harekete geçtiği öne sürüldü.

Orta saha rotasyonunu deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen rakip kulübün, Lemina'nın Galatasaray ile yolları resmen ayırması durumunda vakit kaybetmeden devreye girerek oyuncunun menajeriyle masaya oturacağı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray Mario Lemina
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