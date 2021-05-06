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Fenerbahçe, seride Galatasaray karşısında öne geçti

06.05.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı mağlup etti.

Fenerbahçe, seride Galatasaray karşısında öne geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Galatasaray'ı 73-66 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Üç maç kazanan takımın şampiyon olacağı serinin ikinci karşılaşması da 8 Mayıs'ta sarı-lacivertlilerin sahasında yapılacak. Üçüncü müsabaka, 11 Mayıs'ta Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gerekmesi halinde dördüncü maç 13 Mayıs'ta Sinan Erdem'de, beşinci karşılaşma ise 16 Mayıs'ta Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

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