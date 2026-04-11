Fenerbahçe seriyi 1-1’e getirdi

Vodafone Sultanlar Ligi final etabının ikinci maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda V. Bank’ı 3-1 yenerek seride durumu 1-1’e getirdi.

Fenerbahçe seriyi 1-1’e getirdi
Emre Şen

5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan takımın 2025-2026 sezonunun şampiyonu olacağı final serisinde 3. maç 13 Nisan Pazartesi günü saat 19.00’da V. Bank Spor Sarayı’nda oynanacak.

Salon: V. Bank
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Tuncay Sevim
V. Bank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğu (Ayça Aykaç, Dangubic, Cazaute, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Berka Buse Özden)
Fenerbahçe: Ana Cristina, Aslı Kalaç, Vargas, Fedorovtseva, Eda Erdem, Orro (Gülce Güçtekin, Hande Baladın, Korneluk, Arelya Karasoy, Ghani)
Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 20-25
Süre: 109 dakika (27, 29, 25, 28)

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Zecorner Kayserispor Zecorner Kayserispor
0 - 4
Fenerbahçe Fenerbahçe

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna

Galatasaray & Kocaelispor - Hemen Oyna
Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Uganda'dan çok tartışılacak 'Türkiye' çıkışı! 1 milyar dolar talep ettiler

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Soğuk ve kar yağışının ardından 'çöl sıcakları' geliyor! Gölgede 27 dereceyi göreceğiz...

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Tam 6 yıl sonra dönüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

Yunanistan'dan deport edildi! "Milli bir meseleymiş" deyip...

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

AK Parti hazırladı: Maaşları kesilecek!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

Akaryakıt zammı yerini indirime bıraktı!

