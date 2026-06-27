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Fenerbahçe sevgisini evinin duvarlarında yaşattı

Sivas’ta yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı evinin dış cephesini sarı ve laciverte boyadı. Aile içerisinde anlaşmazlığa sebep olan fanatik taraftarın evi, mahallenin simgesi haline geldi.

Fenerbahçe sevgisini evinin duvarlarında yaşattı
Cevdet Berker İşleyen

Sivas’ta yaşayan 42 yaşındaki Umut Toparlak, Fenerbahçe Spor Kulübüne duyduğu sevgi ile dikkat çekiyor. Galatasaray taraftarı bir babanın oğlu olan Toparlak, hayatının her noktasında sarı ve lacivert renklerine yer veriyor. 7 yıl önce evini tadilat ettiren Toparlak, dış cephesini sarı laciverte boyattı. Görenlerin dikkatini çeken ev, mahallenin simgesi haline geldi. Fenerbahçe’ye duyduğu sevgiyi anlatan Umut Toparlak, "10 yıl değil, 20 yıl da şampiyon olamasak taraftar bu kulübü bırakmaz. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon olduğu için tutmuyoruz, Fenerbahçe olduğu için tutuyoruz" dedi.

"FENERBAHÇE BİR AŞK"

Fenerbahçe sevgisini evinin duvarlarında yaşattı 1

Babasının kendisini Galatasaraylı yapmak istediğini ifade eden Umut Toparlak, "Fenerbahçe bizim için bir aşk. Rahmetli babam Galatasaraylıydı, bizi de öyle büyütmek istedi ama biz abimle birlikte Fenerbahçeli olduk. Fenerbahçe bizim için bir kulüp değil, bir camia. Yediden yetmişe bizim için çok farklı bir duygu. Fenerbahçe benim için çocukluktan gelen bir aşk. Ailecek Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe’yi çok seviyoruz. Boyacı bir arkadaşım vardı, evimin iç cephesini boyuyordu. Bana durumu anlattı. Eşim ilk başta razı olmadı ama ben yapalım dedim. Fenerbahçe bizim için farklı bir duygu. Yaptık ve mutlu olduk" ifadelerine yer verdi.

"EŞİM İLK BAŞTA KABUL ETMEDİ AMA SONRADAN RAZI OLDU"

Fenerbahçe sevgisini evinin duvarlarında yaşattı 2

Evinin bir simge haline geldiğini kaydeden Toparlak, "Mahalledeki çocuklar gelip fotoğraf çekiniyor, üniversiteliler fotoğraf çekiniyor. Kargocular arıyor, ‘Abi, Fenerbahçeli evin oradayız’ diyor. Artık sokak ismi yerine evin ismiyle anılıyor. Eşim ilk başta kabul etmedi ama sonradan razı oldu. Fenerbahçe’yi bırakamayız. Bu çok farklı bir duygu, yaşandıkça anlaşılır. Serhat Akın’ın dediği gibi 10 yıl değil, 20 yıl da şampiyon olamasak taraftar bu kulübü bırakmaz. Biz Fenerbahçe’yi şampiyon olduğu için tutmuyoruz, Fenerbahçe olduğu için tutuyoruz" şeklinde konuştu.

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