Fenerbahçe sezonu 3 puanla tamamladı! Sarı-Lacivertliler Konyaspor karşısında ikinci yarıda geri döndü

Süper Lig'in kapanış haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibi karşısında henüz 4. dakikada geri düşse de mücadeleden 2-1'lik skorla ayrıldı.

Sarı-Lacivertliler'in golleri İrfan Can Kahveci ve En Nesyri'den gelirken, Konyaspor'un tek golü Melih Bostan'dan geldi.

84 PUANLA TAMAMLADI

Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 84 puanla noktaladı. Sarı-Lacivertliler çıktığı 36 maçta 26 galibiyet alırken, 6 beraberlik 4 kez de mağlubiyet yaşadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

ÜÇ EKSİK

Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.