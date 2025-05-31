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Fenerbahçe sezonu 3 puanla tamamladı! Sarı-Lacivertliler Konyaspor karşısında ikinci yarıda geri döndü

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. 3 golün atıldığı mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi ekip Fenerbahçe oldu. Bu sonuçla Sarı-Lacivertliler ligi 84 puanla 2. sırada noktalamış oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe sezonu 3 puanla tamamladı! Sarı-Lacivertliler Konyaspor karşısında ikinci yarıda geri döndü
Berker İşleyen

Süper Lig'in kapanış haftasında Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe rakibi karşısında henüz 4. dakikada geri düşse de mücadeleden 2-1'lik skorla ayrıldı.

Sarı-Lacivertliler'in golleri İrfan Can Kahveci ve En Nesyri'den gelirken, Konyaspor'un tek golü Melih Bostan'dan geldi.

84 PUANLA TAMAMLADI

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Bu sonuçla Fenerbahçe ligi 84 puanla noktaladı. Sarı-Lacivertliler çıktığı 36 maçta 26 galibiyet alırken, 6 beraberlik 4 kez de mağlubiyet yaşadı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

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Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.

Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.

ÜÇ EKSİK

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Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.

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MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
2 - 1
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

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