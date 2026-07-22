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Fenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendi

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı lacivertliler ilk resmi maçına dün akşam çıktı. Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı Türkiye'yi ekrana kilitledi. TV100'den naklen ve şifresiz olarak yayınlanan Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu ilk maçı reytinglerde en büyük payı aldı.

Fenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolculuğuna dün akşam oynanan Gornik Zabrze maçı ile başladı. TV100'den canlı olarak yayınlanan maç büyük ilgi gördü. Türkiye adeta ekrana kilitlenirken, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçı reytinglerde zirveye yerleşti.

REYTİNGİN ZİRVESİNE OTURDU

Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçının yayıncısı olan TV100, total, AB ve ABC reyting ölçümlerinin tamamında zirvede yer aldı. Haber kanallarını açık ara farkla geride bırakan TV100; Kanal D, Star TV, Show TV, Now TV, TRT 1 ve TV8 gibi kanalları da geçti.

Fenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendi 1

FENERBAHÇE KAZANDI, TARAFTAR MUTLU AYRILDI

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu maçında Anderson Talisca'nın frikikten attığı enfes golle Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Maçın tamamında güçlü bir oyun sergileyen temsilcimiz, ikinci golü arasa da net fırsatlardan yararlanamadı.

Fenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendi 2

DÜNYACA ÜNLÜ YILDIZ MASON GREENWOOD İLK KEZ SAHNE ALDI

Fenerbahçeli taraftarların performansını merakla beklediği Nathan Ake ve dünyaca ünlü yıldız Mason Greenwood da dün Kadıköy'e, 'Merhaba' dedi.

Ake, ilk 11'de başlayıp 45 dakika sahada kaldı. Greenwood ise, son 10 dakika oyuna girdi. Fenerbahçe'nin yıldız ismi bu kısa sürede gol atmaya çok yaklaştı ancak sonuç elde edemedi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.00'de oynanacak.

Fenerbahçe, 2.Ön Eleme Turu’nu geçmesi halinde 3.Ön Eleme Turu maçı da tv100 ekranlarında yayınlanacak.

Fenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendi 3

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