SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Sakatlanarak çıkmıştı! Nathan Ake'nin dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze maçında yaşadığı kasık ağrısı nedeniyle oyundan çıkan Nathan Ake'den sevindiren haber geldi. Hollandalı stoperde ciddi bir sakatlık tespit edilmezken, rövanş karşılaşmasında forma giymesinin önünde bir engel bulunmuyor.

Sakatlanarak çıkmıştı! Nathan Ake'nin dönüş maçı belli oldu
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze karşılaşmasında yaşadığı sakatlık endişesiyle oyundan çıkan Nathan Ake'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte kısa süreli paniğe neden olan Hollandalı savunmacının durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

AKE'DEN İYİ HABER

Sakatlanarak çıkmıştı! Nathan Ake nin dönüş maçı belli oldu 1

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçın ilk yarısında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan Nathan Ake'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, tedbir amacıyla kenara gelen deneyimli stoperde herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Hollandalı futbolcunun rövanş mücadelesinde takım kadrosunda yer almasının beklendiği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL RİSK ALMADI

Sakatlanarak çıkmıştı! Nathan Ake nin dönüş maçı belli oldu 2

Karşılaşmanın ardından oyuncusunun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, değişikliğin tamamen önlem amaçlı yapıldığını ifade etmişti.

Kartal, "Nathan Ake'ye hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." sözleriyle oyuncusunun neden oyundan alındığını açıklamıştı.

RÖVANŞTA SAHADA

Sakatlanarak çıkmıştı! Nathan Ake nin dönüş maçı belli oldu 3

İlk maçta sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren Fenerbahçe, turu geçmek için rövanş mücadelesine 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da çıkacak. Nathan Ake'nin de bu kritik karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte görev yapması bekleniyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendiFenerbahçe sezonu açtı galibiyet reyting sonuçlarına yansıdı! Futbolseverler ekrana kilitlendi
Sezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralamaSezonu galibiyetle açtık! Ülke puanı güncellendi: İşte güncel sıralama
Anahtar Kelimeler:
Sakatlık son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Zeydan Karalar'dan 'Yeni parti' kararı: "CHP'de kalacağım"

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Muhalefet liderini yaka paça götürdüler! Rahul Gandhi'yi polis böyle gözaltına aldı

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Fenerbahçe Gornik Zabrze’yi Talisca ile geçti!

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Kazancı olay olmuştu! Gözaltına alındı, Bakanlık harekete geçti

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Depozitolu ambalajlarda uygulama değişti! Yeni teşvik bedeli açıklandı

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

Banka işlemlerinde yeni dönem! Yargıtay kararı verdi: Ücreti müşteri ödeyecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.