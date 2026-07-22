Sakatlanarak çıkmıştı! Nathan Ake'nin dönüş maçı belli oldu

Fenerbahçe'de Gornik Zabrze karşılaşmasında yaşadığı sakatlık endişesiyle oyundan çıkan Nathan Ake'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli ekipte kısa süreli paniğe neden olan Hollandalı savunmacının durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

AKE'DEN İYİ HABER

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanan ilk maçın ilk yarısında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan Nathan Ake'nin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, tedbir amacıyla kenara gelen deneyimli stoperde herhangi bir sakatlık tespit edilmedi. Hollandalı futbolcunun rövanş mücadelesinde takım kadrosunda yer almasının beklendiği aktarıldı.

İSMAİL KARTAL RİSK ALMADI

Karşılaşmanın ardından oyuncusunun durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, değişikliğin tamamen önlem amaçlı yapıldığını ifade etmişti.

Kartal, "Nathan Ake'ye hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık." sözleriyle oyuncusunun neden oyundan alındığını açıklamıştı.

RÖVANŞTA SAHADA

İlk maçta sahasında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek avantajı eline geçiren Fenerbahçe, turu geçmek için rövanş mücadelesine 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da çıkacak. Nathan Ake'nin de bu kritik karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte görev yapması bekleniyor.