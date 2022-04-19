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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe güldü!

19.04.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla Fenerbahçe ile Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gelirleri savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanıldı. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe güldü!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe , Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıktı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi tercih etti. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

VALENCIA GOLÜ BULDU

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Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mergim Berisha hızlı bir şekilde topu Valencia'ya aktardı. Shakhtar savunması dengesiz yakalanınca tecrübeli futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

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Shakhtar Donetsk karşısında oyuna giren 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe formasıyla maça çıkan en genç futbolcu oldu.

DUYGUSAL ANLAR

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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı öncesi tribünlerde duygusal anlar yaşandı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK RÜZGARI

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk Kulübü Ceo'su Sergei Palkin'e maç öncesinde plaket takdim etti.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Enner Valencia
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Öyleyse, bağırın ulan, "Fenerbahçe çok yaşa" diye..! :)
arda yada ishak kaptanlik pazubantini takip alacakti o gidenden

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