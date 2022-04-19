Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe güldü!

Fenerbahçe , Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna’da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı ‘Shakhtar Donetsk Global Tour’ kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıktı. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Ukrayna ekibi karşısında genç ve daha az süre alan oyunculara şans vermeyi tercih etti. Karşılaşmayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

VALENCIA GOLÜ BULDU

Maçın 26. dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia'nın golü ile 1-0 öne geçti. Sol kanattan topla buluşan Mergim Berisha hızlı bir şekilde topu Valencia'ya aktardı. Shakhtar savunması dengesiz yakalanınca tecrübeli futbolcu kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Shakhtar Donetsk karşısında oyuna giren 15 yaşındaki İsak Vural, Fenerbahçe formasıyla maça çıkan en genç futbolcu oldu.

DUYGUSAL ANLAR

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı öncesi tribünlerde duygusal anlar yaşandı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK RÜZGARI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk Kulübü Ceo'su Sergei Palkin'e maç öncesinde plaket takdim etti.



