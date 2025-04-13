Fenerbahçe Sivasspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı! Sarı-Lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ı takibi sürdürdü

Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler mücadelede 2-0 öne geçerken karşılaşma 3-1'lik skorla tamamlandı ve Fenerbahçe 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.

TALISCA PERDEYİ AÇTI!

Sivasspor maçın ilk bölümünde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir direnç gösterdi. Hatta net gol pozisyonlarıda yakaladı. İlk yarım saatte fazla etkili olamayan Sarı-lacivertliler sahneye Anderson Talisca çıktı. Frikikten attığı harika golle takımını öne geçirdi. Fenerbahçe Talisca'nın bu golünden sonra biraz daha etkili olmaya başladı.

TADIC BU SENE 11. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

İkinci yarının başında oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe tüm hatlarıyla sol kanattan yüklendi. Saint-Maximin'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Mert Müldür'ün vuruşunda son çizgiden şutunda ön direkte kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Dzeko şut-pas karışımı bir vuruş yaptı. Boşa kalan bu topu kale alanı içinden Tadic boş ağlara sert bir vuruşla yolladı. Fenerbahçe bu golle maçta durumu 2-0'a getirdi. maçın son anlarında Tadic, kendinin 2'inci takımının ise 3'üncü golünü attı. Dusan Tadic bu golle beraber Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 11.kez gol sevnci yaşadı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Sivasspor'da Radakovic 85. dakikada yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TADIC YİNE SAHNEDE

Mücadelenin 90'ncı dakikasında Tadic bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

MİSAFİR TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.