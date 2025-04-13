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  4. Fenerbahçe Sivasspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı! Sarı-Lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ı takibi sürdürdü

Fenerbahçe Sivasspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı! Sarı-Lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ı takibi sürdürdü

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 20:32
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Trendyol Süper Lig'in 31.haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkan Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmadan, Talisca ve Tadic'in golleriyle 3-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe bu sonuçla beraber Galatasaray'la olan puan farkını tekrar 3'e düşürdü.

Fenerbahçe Sivasspor deplasmanından 3-1 galibiyetle ayrıldı! Sarı-Lacivertliler zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak Galatasaray'ı takibi sürdürdü

Süper Lig'de heyecan 31. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertliler mücadelede 2-0 öne geçerken karşılaşma 3-1'lik skorla tamamlandı ve Fenerbahçe 3 puanın sahibi olarak zirve takibini sürdürdü.

TALISCA PERDEYİ AÇTI!

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Sivasspor maçın ilk bölümünde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir direnç gösterdi. Hatta net gol pozisyonlarıda yakaladı. İlk yarım saatte fazla etkili olamayan Sarı-lacivertliler sahneye Anderson Talisca çıktı. Frikikten attığı harika golle takımını öne geçirdi. Fenerbahçe Talisca'nın bu golünden sonra biraz daha etkili olmaya başladı.

TADIC BU SENE 11. KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

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İkinci yarının başında oyunu rakip yarı alana yıkan Fenerbahçe tüm hatlarıyla sol kanattan yüklendi. Saint-Maximin'in derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Mert Müldür'ün vuruşunda son çizgiden şutunda ön direkte kaleci Ali Şaşal'dan dönen topa Dzeko şut-pas karışımı bir vuruş yaptı. Boşa kalan bu topu kale alanı içinden Tadic boş ağlara sert bir vuruşla yolladı. Fenerbahçe bu golle maçta durumu 2-0'a getirdi. maçın son anlarında Tadic, kendinin 2'inci takımının ise 3'üncü golünü attı. Dusan Tadic bu golle beraber Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 11.kez gol sevnci yaşadı.

SİVASSPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

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Sivasspor'da Radakovic 85. dakikada yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TADIC YİNE SAHNEDE

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Mücadelenin 90'ncı dakikasında Tadic bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi.

MİSAFİR TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

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Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.
Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Sivasspor son dakika fenerbahçe
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