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FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

04.12.2023 13:34 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'in 14. haftasında rakibini Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda ağırlayacağı karşılaşmadan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı olarak ekrana gelecek. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçta Hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak. Fenerbahçe Sivasspor maçı canlı izleme ekranı sarı lacivertli taraftarlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, Fenerbahçe Sivasspor maçının canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN SPORTS'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇINDA MUHTEMEL İLK 11'ER

Fenerbahçe muhtemel 11'i: Livakovic, Mert Müldür, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szyamnski, Tadic, Dzeko.

Sivasspor muhtemel 11'i: Ali, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Emrah, Gersin, Manaj.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

Fenerbahçe, tekrardan liderlik koltuğuna oturmak için mücadele edecek. Sivasspor'un tek hedefi ise deplasmanda 3 puan alabilmek.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSMAİL KARTAL SON KARARINI VERECEK!

Nijeryalı futbolcu, Nordsjaelland maçında bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşamıştı. Buna rağmen karşılaşmayı tamamlayan Bright Osayi-Samuel’in bu akşam oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. Hafif ağrısına rağmen idmanlarda yer alan 25 yaşındaki oyuncu kadroya alınmasına rağmen riske edilmeyebilir. Mert Müldür, şimdilik ilk 11’e daha yakın olan taraf. Ancak İsmail Kartal son kararını karşılaşma başlamadan hemen önce verecek.

35. RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig’de Yiğido ile daha önce 34 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu maçların 19’unda sahadan galibiyetle ayrıldı. Sivasspor ise 7 maçta 3 puana uzandı. İki ekip, 8 müsabakada puanları paylaştı. Kanarya, rakip fileleri toplam 71 kez havalandırırken, Yiğido rakibine 44 golle karşılık verdi. Fenerbahçe, geçen sezon ligde iki maçı da kazanırken, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde de 0-0 ve 3-0’lık skorlarla adını finale yazdırmıştı.

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