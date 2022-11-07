Fenerbahçe Sivasspor maçı araştırmaları hız kazandı. Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mu akşam 20.00'da başlayacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia

SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare



