Fenerbahçe Sivasspor maçı araştırmaları hız kazandı. Fenerbahçe ile Sivasspor Süper Lig'in 13. haftasında Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilenler...
Fenerbahçe-Sivasspor maçı Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mu akşam 20.00'da başlayacak olan maçı Hüseyin Göçek yönetecek.
Fenerbahçe-Sivasspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail, Arao, Zajc, İrfan Can, Pedro, Valencia
Sivasspor: Ali, Caner, Appindangoye, Goutas, Ziya, Ulvestad, Hakan, Saba, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare