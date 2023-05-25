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Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ilk finalist!

24.05.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı olarak ekrana geldi. Sarı lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşmasında son şampiyon Kırmızı beyazlıları konuk etti. Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izleme ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, ilk 11'ler...

Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ilk finalist!

Fenerbahçe ile Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. Maçta Hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok üstlendi. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olarak açıklandı. Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Fenerbahçe - Sivasspor maçı canlı yayın saati, kanalı ve karşılaşmanın ilk 11'leri...

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı bugün (24 Mayıs 2023 Çarşamba) saat 20.30'da başladı.

Maç, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynandı.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlandı.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe ilk 11'i: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia

Sivasspor ilk 11'i: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James

FENERBAHÇE'NİN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL YOLCULUĞU

Ziraat Türkiye Kupası macerasına 5. turdan başlayan Fenerbahçe, bu turda İstanbulspor’u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Çaykur Rizespor ile son 16 turunda eşleşen Fenerbahçe, Karadeniz ekibini 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Çeyrek finalde ise Kayserispor’la kozlarını paylaşan sarı laciverliler rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SİVASSPOR YARI FİNALE NASIL GELDİ?

Son Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, kupaya 5. turdan dahil oldu. Bu turda Esenler Erokspor'u 5-2 yenerek son 16 turuna yükselen Sivasspor, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Gaziantep FK ile eşleşen Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivas temsilcisi, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle rakibinin ligden çekilmesinin ardından direkt yarı finale yükseldi.


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