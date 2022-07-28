UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Dinamo Kiev'e uzatmalarda yediği golle 2-1 yenilerek turnuvadan elendi. Bu sonucun ardından yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Fenerbahçe'nin rakibi Çekya ekibi Slovacko oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Kadıköy'de Slovacko'yu ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe Slovacko Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Slovacko ekibiyle karşılaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri henüz belli olmadı. Belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

UZATMALARDA GELEN GOL FENER'İ YIKTI

Temsilcimiz Fenerbahçe dün akşam Ukrayna'nın zorlu ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten ilk maçın rövanşında Kadıköy'de inanılmaz bir atmosfer önünde mücadele eden Fenerbahçe normal süresi 1-1 biten Kiev maçının uzatma dakikalarında yediği golle adeta yıkıldı.

Mücadeleyi 2-1 kaybeden Fenerbahçe yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam edecek.

