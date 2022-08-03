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Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu)

03.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Slovacko maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıkarken, sarı-lacivertliler yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Yarın Çekya ekibi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe rakibi Kadıköy'de ağırlayacak. Fenerbahçe, Slovacko'yu yenerek rövanş maçı öncesinde skor avantajını elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu)

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya'nın zorlu ekibi Slovacko karşısında tur arayacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev'e uzatmalarda yediği gollerle elenen Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 14 yıla çıkmıştı. Taraftarını sevindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde önce Slovacko'yu geçerek daha sonra play-offlarda yoluna devam etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Slovacko ile 4 Ağustos 2022 Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç saat 20.00'da başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi Exxen üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

alioski

FENERBAHÇE'DE TRANSFER RÜZGARI SÜRÜYOR

Son olarak Al-Ahli takımından Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski’yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katan sarı-lacivertliler durmak bilmiyor.

Geçtiğimiz günlerde Juan Peres, Joua Pedro, Gustavo Henrique'yi de kadrosuna katan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde güçlü bir kadroya sahip olmak için transferlerine devam ediyor.

dembele

MOUSSA DEMBELE HAREKATI

Fenerbahçe, Lyon'un 26 yaşındaki Fransız yıldızı Moussa Dembele için harekete geçti. Lyon'un 12 milyon euro bonservis bedeli istediği, Fenerbahçe'nin ise Dembele için teklifinin 8-9 milyon euro bandında olduğu belirtildi. İki kulüp arasında pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.

fenerbahçe

AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURU RAKİBİ BELLİ OLDU

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko’yu elemesi halinde play-off turunda Austria Wien ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler ilk maçını Avusturya’da oynayacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi fenerbahçe slovacko
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