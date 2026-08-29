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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı mutabakatla sonlandırıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesini feshetti
Emre Şen
Sofyan Amrabat

Sofyan Amrabat

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, transfer çalışmalarının yanı sıra kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşma süreci de hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni sezon planlamasında yer almayan 30 yaşındaki Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat ile yolların resmen ayrıldığını açıkladı.

"KARŞILIKLI ANLAŞILARAK FESHEDİLMİŞTİR"

Sarı-lacivertli kulübün resmi iletişim kanallarından ayrılığa ilişkin yapılan açıklamada, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığı belirtildi.

Yayımlanan veda mesajında, "2024-25 sezonunda kadromuza katılan Sofyan Amrabat ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Sofyan Amrabat'a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZONU İSPANYA'DA KİRALIK GEÇİRMİŞTİ

Fenerbahçe kariyeri boyunca sarı-lacivertli formayla toplam 45 resmi karşılaşmada görev alan tecrübeli orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı. Çubuklu formayla beklenen istikrarı tam anlamıyla yakalayamayan Amrabat, geçtiğimiz sezonu İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis'te kiralık olarak geçirmişti.

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fenerbahçe Sofyan Amrabat
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