Fenerbahçe, Soldado'nun eli kırıldığını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, Roberto Soldado'nun sol el 4'üncü tarak kemiğinde kırılma tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İstanbulspor’la oynanan hazırlık karşılaşmasında, rakibinin müdehalesiyle sol elinden sakatlanan futbolcumuz Roberto Soldado için maçın ardından Liv Hospital'da yapılan tetkikler sonucunda sol el 4. tarak kemiğinde kırılma tespit edilmiştir. Prof. Dr. Çağatay Öztürk ve ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda kırığın sabitlenmesi yapılmıştır. Roberto Soldado’nun tedavisine Kulüp Doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu ve sağlık ekibimiz tarafından planlanan şekilde başlanmıştır."
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