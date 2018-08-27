Fenerbahçe Soldado, Valbuena ve Kameni ile yollarını ayırıyor!

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan, ligde de 2. mağlubiyetini alan Fenerbahçe'de taşlar yerinde oynayacak.

Yeni bir oluşuma giden sarı-lacivertliler bir yandan takviye için uğraşırken diğer bir taraftan da bazı isimlerle yolları ayırmaya çalışıyor.

Phillip Cocu ile Damien Comolli, hangi futbolcuların gönderilmesi gerektiği konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Valbuena listenin ilk sırasına yazılırken, ardından Kameni en sonra da Soldado geldi. Söz konusu 3'lü satış listesine konulsa da hepsinin birden takım bulması düşük ihtimal.

Herhangi birine teklif gelmesi durumunda yolları ayıracak olan sarı-lacivertliler, söz kestikleri yabancıları Türkiye'ye getirtebilecek.

(Vatan)

