Slimani'nin alacağı para ortaya çıktı

Sporting Lizbon’da zirve yaptıktan sonra 2 sezonda Leicester City’de tam da beklentileri karşılayamayan İslam Slimani, yeniden doğmak için Fenerbahçe’nin teklifine ‘evet’ dedi. Sarı-Lacivertliler ise haftalarca ‘O’nu bekledi ve İngiltere’de resmi transfer dönemi biter bitmez Slimani ile anlaştı, kadrodaki en büyük eksiğini kapattı.

Fenerbahçe’de beklenen forvet transferi gerçekleşti, haftalardır beklenen adam geldi: İslam Slimani... Son 3- 4 güne kadar kimsenin haberdar olmadığı Slimani, gizli bir operasyonla Fenerbahçeli oldu. Bu transferin perde arkasında ise her iki tarafın da kazanacağı bir organizasyon var. Öyle ki Slimani, düzenli olarak forma giyeceği ve önemli bir sistemin parçası olacağı için Fenerbahçe’yi tercih etti...

COMOLLI KAMP KURDU

30 yaşındaki Cezayirli futbolcunun ikna olmasında, sportif direktör Comolli de önemli bir rol oynadı. Slimani ile uzun uzun görüşmeler yapan ve defalarca İngiltere’ye giden Comolli, transferde büyük çaba sarf etti. Yıldız forvet de yeniden çıkış yapabileceği adres olarak gördüğü Fenerbahçe’yi seçti. 2015-16’da Sporting Lizbon’da geçirdiği müthiş sezonun ardından 30.5 milyon Euro’ya Premier Lig’in yolunu tutan Slimani, 2 sezonluk Leicester kariyerinde tam da beklentileri karşılayamadı. Başarılı santrfor, bu sezon Süper Lig’de patlama yapıp tekrar vitrine çıkmak istiyor.