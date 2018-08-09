Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano’nun menajerliğini yapan Muhammet isimli Boşnak menajer, Benfica maçını izlemek için Lizbon’da Damien Comolli'ye, Giuliano'yu Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini söyledi.

Burada Damien Comolli’yle bir araya gelen Boşnak menajer, Türk basınında yer alan ''Cocu, Giuliano’yu istemiyor'' haberlerini sordu. Comolli’ye, ''Eğer istemiyorsanız, kendisini boğazın diğer yakasına götürebilirim. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray defalarca bana oyuncumu sordu'' mesajını verdi.

Daha bir hafta önce Gremio’ya olumsuz cevap verdiklerini söyleyen Fransız sportif direktör Comolli ise Giuliano’dan çok memnun olduklarını söyledi. (Fotospor)

