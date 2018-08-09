SPOR

Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.08.2018 07:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de performansıyla tartışılan isim olan Giuliano'nun menajerinden sürpriz bir çıkış geldi. Giuliano'nun menajeri, "Beşiktaş ve Galatasaray bana defalarca Giuliano'yu sordu. İstemiyorsanız onu götürürüm" dedi.

Süper Lig'i karıştıracak açıklama!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano’nun menajerliğini yapan Muhammet isimli Boşnak menajer, Benfica maçını izlemek için Lizbon’da Damien Comolli'ye, Giuliano'yu Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediğini söyledi.

Burada Damien Comolli’yle bir araya gelen Boşnak menajer, Türk basınında yer alan ''Cocu, Giuliano’yu istemiyor'' haberlerini sordu. Comolli’ye, ''Eğer istemiyorsanız, kendisini boğazın diğer yakasına götürebilirim. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray defalarca bana oyuncumu sordu'' mesajını verdi.

Daha bir hafta önce Gremio’ya olumsuz cevap verdiklerini söyleyen Fransız sportif direktör Comolli ise Giuliano’dan çok memnun olduklarını söyledi. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Giuliano Galatasaray Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Benfica maçında sahanın en kötülerinden biriydi.Niye istesinler ki. Ancak menejerinin müşteri kızıştırma peşinde olduğunu düşünüyorum.
versinler 13milyon euro alsınlar
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