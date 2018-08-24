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F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.08.2018 10:18 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son yolcu Nabil Dirar... Fenerbahçe'de Giuliano ve Josef de Souza'nın ardından Nabil Dirar da Fransız ekibi Toulouse'a satılıyor.

F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Monaco'dan aldığı Faslı orta sahasını Fransa Ligi ekibi Toulouse'a satıyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 3 milyon Euro kazanması bekleniyor.

2018 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış, 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti. (Fotomaç)

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nabil dirar toulouse Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
darısı hasan aliye
Güzel haber ...
yaprak dokumu basladi.
TÜRK TAKIMLARINDA BİR SIKINTI VAR AMA HADİ HAYIRLISI
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