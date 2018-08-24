F.Bahçe'de bir ayrılık daha!

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Monaco'dan aldığı Faslı orta sahasını Fransa Ligi ekibi Toulouse'a satıyor. Fenerbahçe'nin bu transferden 3 milyon Euro kazanması bekleniyor.
2018 Dünya Kupası'nda Fas formasıyla mücadele eden 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 29 lig maçına çıkmış, 4 gol, 8 asistle takıma katkı vermişti. (Fotomaç)
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