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Fenerbahçe sosyal medyada tarihe geçti

02.02.2021 08:29 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe sosyal medyada tarihe geçti

Sosyal medyada her ay etkileşim rekorları kıran Fenerbahçe bu kez tarihe geçti. Sosyal medyada her ay etkileşim rekorları kıran Fenerbahçe bu kez tarihe geçti.

Sosyal medyada her ay etkileşim rekorları kıran Fenerbahçe bu kez tarihe geçti. Deportes Finanzas tarafından yapılan sayımlarda sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabı 21 Ocak 2021 günü tam 25.3 milyon etkileşim aldı.

Bu rakamın dünya çapında tarihi bir rekor olduğu yayınlandı. Fenerbahçe, dünya devleri Barcelona ve Liverpool’u geçerek bir numaraya çıktı. Barcelona’nın Eylül 2020’de 14 milyon, Liverpool’un da Haziran 2019’da 13.6 milyon olan etkileşim rekorları geride bırakıldı.

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