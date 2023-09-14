Fenerbahçe sözleşmesini feshetti, yeni takımı resmen açıklandı!

Fenerbahçe, Nazım Sangare ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'ye 2020-2021 sezonunda katılan Nazım Sangare, sakatlığı sebebiyle uzun süre futboldan ayrı kalmıştı.

Sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda 26 resmi maça çıkan Nazım Sangare, 2021-2022 sezonunda ise 29 karşılaşmada görev aldı. Nazım Sangare geçen sezon ise sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamamıştı.

KARAGÜMRÜK'E İMZA ATTI

Öte yandan Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nazım Sangare ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

